Шойгу раскрыл число подписавших контракт с начала года

Шойгу: с начала года в ВС РФ поступили более 335 контрактников и добровольцев

В Вооруженные силы России (ВС РФ) с начала 2023 года поступили более 335 тысяч контрактников и добровольцев. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан», — пояснил министр обороны.

Он отметил, что вклад в общее дело вносят все субъекты страны, в том числе крупные предприятия, государственные корпорации, а также российское казачество. Министр добавил, что ряд российских регионов сформировал и продолжает укомплектовывать именные подразделения.