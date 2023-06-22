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12:18, 22 июня 2023Россия

Шойгу заявил о ежедневном пополнении рядов ВС России полком контрактников

Министр обороны России Шойгу заявил, что в ВС ежедневно записываются 1336 человек

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Вооруженные силы России (ВС) в среднем ежедневно записываются 1336 человек. Такое число пополняющих ряды армии контрактников озвучил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза приводит ТАСС.

По словам Шойгу, это количество новых контрактников соответствует размеру полка.

Глава ведомства доложил президенту, что в ряды ВС уже набрано 114 тысяч человек по контракту и 52 тысячи добровольцев. Он отметил, что необходимости в новых добровольцах Минобороны уже не видит.

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    Марк Леонов
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