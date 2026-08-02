Забравшийся на мусорную гору стример показал ее на видео

В Индии стример забрался на мусорную гору и показал ее на видео

В Индии стример забрался на мусорную гору Газипур в Дели и показал ее на видео. Кадрами он поделился в соцсетях.

На кадрах видно, как стример идет между двумя мусорными горами. На следующих кадрах он уже забрался на самый верх свалки и показал, как по склонам текут ручьи из загрязненной жидкости, которая образуется при разложении отходов.

Мусорная гора Газипур находится в Дели и достигает 70 метров в высоту. Этот полигон занимает более 28 гектаров и содержит свыше 14 миллионов тонн мусора. Свалка была открыта в 1984 году и стала причиной тяжелого экологического кризиса.

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