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Из жизни
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14:50, 2 августа 2026 (обновлено: 14:54, 2 августа 2026)Из жизни

Забравшийся на мусорную гору стример показал ее на видео

В Индии стример забрался на мусорную гору и показал ее на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В Индии стример забрался на мусорную гору Газипур в Дели и показал ее на видео. Кадрами он поделился в соцсетях.

На кадрах видно, как стример идет между двумя мусорными горами. На следующих кадрах он уже забрался на самый верх свалки и показал, как по склонам текут ручьи из загрязненной жидкости, которая образуется при разложении отходов.

Мусорная гора Газипур находится в Дели и достигает 70 метров в высоту. Этот полигон занимает более 28 гектаров и содержит свыше 14 миллионов тонн мусора. Свалка была открыта в 1984 году и стала причиной тяжелого экологического кризиса.

Ранее «Лента.ру» рассказывала о том, что повергает путешественников в шок во время поездок в Индию.

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