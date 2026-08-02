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14:32, 2 августа 2026Мир

В Иране сделали заявление о соглашении США об открытии Ормузского пролива

Fars: Соглашения между Ираном и США об открытии Ормузского пролива не существует
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Соглашения между Ираном и США об открытии Ормузского пролива не существует, он откроется лишь при условии прекращения там боевых действий со стороны Вашингтона. Об этом сообщает иранске агентство Fars со ссылкой на источник в переговорной команде.

«Не существует никакого соглашения об открытии Ормузского пролива, новости касательно этого вопроса неправдивы», — подчеркнул собеседник.

Источник в вооруженных силах Ирана пояснил, что «пока продолжается агрессия США», Тегеран не откроет Ормузский пролив.

Ранее США приостановили удары по Ирану в связи с визитом делегации Омана в Тегеран. Темой переговоров будут вопросы по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

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