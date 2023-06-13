Путин оценил ход контрнаступления ВСУ и ответил на вопрос о необходимости мобилизации. Главные заявления президента

Путин оценил ход контрнаступления ВСУ и ответил на вопрос о необходимости мобилизации

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военкорами во вторник, 13 июня, ответил на вопрос о необходимости новой мобилизации, а также оценил ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава государства подчеркнул, что цели специальной военной операции (СВО) на Украине могут корректироваться, но в целом остаются неизменными.

Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер Владимир Путин президент России

Путин рассказал о продолжении украинского контрнаступления «прямо сейчас»

Глава государства, описывая текущую ситуацию на линии фронта, отметил, что ВСУ «прямо сейчас» атакуют по целому ряду направлений, в частности, на шахтерском и запорожском, а также на Времевском выступе.

«Оно [контрнаступление] идет с 4-го числа, продолжается до сих пор и прямо сейчас», — сказал Путин. Президент отметил, что наступление ведется с использованием подготовленных для этих целей резервов ВСУ.

При этом на территории Белгородской области, которая недавно подверглась серии атак, подконтрольных Киеву сил сейчас нет, заявил президент. По его мнению, этими атаками Украина попыталась отвлечь российскую армию от других критических для Киева направлений, в том числе тех, которые считаются важными с точки зрения возможного наступления ВСУ.

Также Путин сообщил, что только видимые потери ВСУ за время украинского контрнаступления составляют 160 танков и 360 бронемашин. По его словам, российские войска уничтожили от 25 до 30 процентов переданной Украине военной техники западного образца. Путин добавил, что схожие показатели потерь ВСУ приводят и другие источники, в том числе западные.

В свою очередь, российская сторона при отражении атак потеряла 54 танка, рассказал Путин. Он отметил, что часть техники подлежит восстановлению.

Необходимости в новой волне мобилизации и введении военного положения нет, заявил Путин

Владимир Путин считает, что вводить в России военное положение нет необходимости. «Я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать, расширять работу правоохранительных и специальных служб», — сказал он.

Путин отметил, что в ряды Российской армии за последнее время привлекли более 150 тысяч контрактников, а вместе с добровольцами эта цифра составляет 156 тысяч человек, что закрывает потребности спецоперации. В качестве сравнения он напомнил, что в рамках частичной мобилизации были призваны свыше 300 тысяч россиян.

За прошедшую неделю 9,5 тысячи человек подписало контракт. Никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет Владимир Путин президент России

Президент уточнил, что возможность дополнительной мобилизации также зависит от целей в зоне спецоперации. Он добавил, что если бы задача заключалась в том, чтобы «идти на Киев», тогда она могла бы понадобиться, но сегодня таких планов нет.

Отвечая на вопрос, до какого момента будет идти СВО, Путин указал, что это будет зависеть от ситуации, которая сложится к окончанию контрнаступления Украины.

«У нас есть планы разного характера», — заявил президент.

Из-за обстрелов российской территории на Украине может быть создана «санитарная зона», заявил Путин

Глава государства заявил, что на Украине может быть создана «санитарная зона» из-за обстрелов и прилетов по территории России. По его словам, такая территория может появиться, если Киев продолжить пытаться наносить удары по российским приграничным территориям. Смысл такой зоны будет в том, чтобы Украине невозможно было «достать» Россию.

Он сравнил атаки дронов на Россию с налетами в Сирии. По словам президента, на Ближнем Востоке российские войска научились бороться с беспилотниками, то же произойдет и здесь.

Президент провел встречу с военкорами во вторник, 13 июня. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в общении с главой государства приняли участие представители телеканалов и СМИ, а также блогеры и авторы Telegram-каналов.