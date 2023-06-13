Путин заявил об атаках ВСУ по нескольким направлениям

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска атакуют по ряду направлений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют по целому ряду направлений. Так ситуацию на линии фронта описал президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«На Времевском выступе начали, на шахтерском направлении и на запорожском. Оно [наступление] начато именно с использованием стратегических резервов и продолжается вот прямо сейчас», — заявил президент.

Ранее в ЛНР сообщили о потере инициативы Киева на купянском направлении.