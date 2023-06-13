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17:20, 13 июня 2023Россия

Путин заявил об атаках ВСУ по нескольким направлениям

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска атакуют по ряду направлений

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют по целому ряду направлений. Так ситуацию на линии фронта описал президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«На Времевском выступе начали, на шахтерском направлении и на запорожском. Оно [наступление] начато именно с использованием стратегических резервов и продолжается вот прямо сейчас», — заявил президент.

Ранее в ЛНР сообщили о потере инициативы Киева на купянском направлении.

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