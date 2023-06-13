Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:10, 13 июня 2023Россия

Путин сравнил потери украинской и российской техники при контрнаступлении ВСУ

Президент Путин заявил, что ВСУ во время контрнаступления потеряли 160 танков

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время контрнаступления потеряли 160 танков. Такую цифру назвал президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Российская сторона, в свою очередь, при отражении атаки потеряла 54 танка, рассказал глава государства. Часть техники подлежит восстановлению, отметил он. В сравнении ВСУ потеряли почти в три раза больше танков.

Президент России заявил, что украинское масштабное контрнаступление началось 4 июня и продолжается до сих пор.

Ранее Владимир Путин сообщал, что попытки контрнаступления Киева провалились, украинские войска не достигли своих целей ни на одном из участков боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил о продолжении масштабного контрнаступления ВСУ «прямо сейчас»
    Путин заявил о нехватке беспилотников в России
    Назван главный люксовый бренд мира
    Путин назвал число принятых на службу с начала года контрактников
    Путин ответил на вопрос о сроке пребывания россиян в зоне СВО
    Европейские банки призвали уйти из России как можно скорее
    В России объяснили денонсацию договора по Азовскому морю с Украиной
    В России назвали условия достижения целей СВО
    Глава МАГАТЭ обеспокоился вероятным попаданием ЗАЭС под наступление ВСУ
    Путин ответил на вопрос о необходимости новой мобилизации
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.