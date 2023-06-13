Путин сравнил потери украинской и российской техники при контрнаступлении ВСУ

Президент Путин заявил, что ВСУ во время контрнаступления потеряли 160 танков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время контрнаступления потеряли 160 танков. Такую цифру назвал президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

Российская сторона, в свою очередь, при отражении атаки потеряла 54 танка, рассказал глава государства. Часть техники подлежит восстановлению, отметил он. В сравнении ВСУ потеряли почти в три раза больше танков.

Президент России заявил, что украинское масштабное контрнаступление началось 4 июня и продолжается до сих пор.

Ранее Владимир Путин сообщал, что попытки контрнаступления Киева провалились, украинские войска не достигли своих целей ни на одном из участков боевых действий.