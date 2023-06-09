Путин заявил о провале попыток контрнаступления ВСУ и назвал соотношение потерь

Путин: попытки контрнаступления ВСУ провалились, соотношение потерь один к трем

Попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалились, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

По словам российского лидера, украинские войска не достигли своих целей ни на одном из участков боевых действий. «Это абсолютно очевидная вещь», — сказал он.

При этом потери, понесенные ВСУ, втрое превышают российские, подчеркнул президент. Он назвал это трагедией, ответственность за которую лежит на Украине.

Ранее Путин заявил о начала украинского контрнаступления. На это, по словам президента, указывает введение в бой резервов ВСУ.