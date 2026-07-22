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20:37, 22 июля 2026 (обновлено: 20:41, 22 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России сравнили удары по Ялте с разрушениями в Великую Отечественную войну

Депутат Журавлев: Разрушения в Ялте от ударов дронов ВСУ сильнее, чем были в годы войны
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сознательно бьют по мирному населению Ялты, нанося более разрушительные удары, чем это было в Великую Отечественную войну, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Ялте. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом, 17 человек получили ранения.

Депутат напомнил, что России нужны срочные меры противодействия налетам ВСУ, при этом заключаются они не в усилении системы противовоздушной обороны (ПВО). По мнению парламентария, нужно уничтожать всю украинскую систему БПЛА: от поступления в страну комплектующих для производства дронов до площадок, с которых их запускают вдоль российской границы. Также он призвал не щадить заведения, где учатся операторы, и больше внимания уделять ударам по логистическим центрам ВСУ, где беспилотники могут храниться.

«Они сознательно бьют по мирному населению, таких разрушений в Ялте, какие наносят ей украинские дроны сейчас, в городе в Великую Отечественную не было. Я бы не останавливался при ликвидации территорией Украины, известно ведь, что большая часть этой техники сделана за рубежом, в Европе. И в таком случае эти цеха должны стать для нас не то, что законными, а приоритетными целями — они несут опасность нашему населению», — сказал Журавлев.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО уничтожили за ночь 242 беспилотника ВСУ. Под удар попали 17 российских регионов, в том числе Ленинградская, Тульская, Новгородская области и Московский регион.

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