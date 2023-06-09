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17:44, 9 июня 2023Россия

Путин заявил о начале украинского наступления

Путин заявил, что использование стратегических резервов говорит о начале наступления ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Использование стратегических резервов говорит о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — пояснил глава государства.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. По его словам, противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

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Позднее командующий группировкой Вооруженных сил страны на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что Владимиру Путину было доложено о ситуации на запорожском направлении и добавил, что ВСУ не удалось достичь внезапности своим наступлением на данном направлении.

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    Никита Абрамов
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