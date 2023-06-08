Минобороны России заявило, что Путину доложили о ситуации на запорожском направлении

Президенту России Владимиру Путину было доложено о ситуации на запорожском направлении, сообщил командующий группировкой Вооруженных сил страны на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук, его слова приводит Telegram-канал министерства обороны.

«Вчера вечером верховный главнокомандующий связывался с командующим войск военного округа, тот подробно доложил ему обстановку на нашем направлении. Сегодня утром начальник Генштаба доложил президенту о результатах ночного боя», — пояснил военнослужащий.

Он также добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удалось достичь внезапности своего наступления на данном направлении. Этого позволила избежать разведка, после чего российской авиацией был открыт огонь по противнику.