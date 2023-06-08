Шойгу рассказал о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении

Шойгу заявил, что ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны», — рассказал министр.

Он добавил, что разведка своевременно обнаружила подразделения противника, после чего был нанесен превентивный удар с помощью артиллерии, авиации и противотанковых средств.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о начале полномасштабного наступления Украины в Запорожской области. По его словам, соответствующие попытки предпринимаются украинскими войсками на протяжении трех-четырех дней.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).