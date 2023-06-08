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15:42, 8 июня 2023Россия

Шойгу рассказал о попытке прорыва ВСУ на запорожском направлении

Шойгу заявил, что ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны», — рассказал министр.

Он добавил, что разведка своевременно обнаружила подразделения противника, после чего был нанесен превентивный удар с помощью артиллерии, авиации и противотанковых средств.

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    Никита Абрамов
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