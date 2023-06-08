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10:31, 8 июня 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о попытках полномасштабного наступления ВСУ

Рогов: ВСУ предпринимают попытки полномасштабного наступления в Запорожской области

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки полномасштабного наступления в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в эфире «Соловьев live».

По его словам, соответствующие попытки предпринимаются украинскими войсками на протяжении трех-четырех дней.

Ранее Рогов заявлял, что танковая группа ВСУ пошла в наступление на ореховском участке запорожского фронта. Он также отметил, что украинские военные ведут непрерывный огонь из артиллерии и танков по позициям российских войск, «пытаясь сравнять их с землей».

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    Алевтина Запольская
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