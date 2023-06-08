Танковая группа ВСУ пошла в наступление в Запорожье

Рогов: танковая группа ВСУ пошла в наступление на ореховском участке запорожского фронта

Танковая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошла в наступление на ореховском участке запорожского фронта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, сейчас идет «бой высокой интенсивности» между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.

Рогов уточнил, что силы Киева ведут непрерывный огонь из артиллерии и танков по позициям ВС РФ, «пытаясь сравнять их с землей». «В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС», — указал он.

На данный момент российские войска проводят демилитаризацию наступающих украинских танков, добавил он.

В конце мая российским силам удалось подавить выдвижение танков ВСУ под городом Ореховом в Запорожской области. Движение танков и бронетехники в регионе было замечено ночью с 22 на 23 мая. «Наши военные активизацию противника успешно подавили плотным артиллерийским огнем и работой реактивной системой залпового огня», — сказал Рогов.