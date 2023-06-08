Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:28, 8 июня 2023Бывший СССР

Танковая группа ВСУ пошла в наступление в Запорожье

Рогов: танковая группа ВСУ пошла в наступление на ореховском участке запорожского фронта

Фото: Reuters

Танковая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошла в наступление на ореховском участке запорожского фронта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, сейчас идет «бой высокой интенсивности» между Малой Токмачкой и Новоданиловкой.

Рогов уточнил, что силы Киева ведут непрерывный огонь из артиллерии и танков по позициям ВС РФ, «пытаясь сравнять их с землей». «В ответ от всей души по нацистам работают наши артиллеристы и авиация ВКС», — указал он.

На данный момент российские войска проводят демилитаризацию наступающих украинских танков, добавил он.

В конце мая российским силам удалось подавить выдвижение танков ВСУ под городом Ореховом в Запорожской области. Движение танков и бронетехники в регионе было замечено ночью с 22 на 23 мая. «Наши военные активизацию противника успешно подавили плотным артиллерийским огнем и работой реактивной системой залпового огня», — сказал Рогов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Танковая группа ВСУ пошла в наступление в Запорожье
    Эксперты заявили о росте оптовых цен на топливо в России
    Объявлены сроки отбора космонавтов для полетов на РОС
    Любители искусства обнаружили советский спутник на картине XVI века с Иисусом
    Всемирный банк оценит ущерб от ЧП на Каховской ГЭС
    Инициативу локализации производства авто для такси и каршеринга оценили
    Лавров озвучил задачу сотрудничества России и Африки
    Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
    В Запорожской области сообщили об обстреле Токмака со стороны ВСУ
    Сапега прокомментировала свое помилование
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.