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11:23, 23 мая 2023Бывший СССР

Рогов заявил о подавлении выдвижения танков ВСУ под Ореховом

Рогов: в Запорожской области под Ореховом российские силы подавили выдвижение танков ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские силы подавили выдвижение танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Ореховом в Запорожской области. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Движение танков и бронетехники в регионе было замечено ночью с 22 на 23 мая. «Наши военные активизацию противника успешно подавили плотным артиллерийским огнем и работой реактивной системой залпового огня», — сказал Рогов.

Ранее Рогов сообщил об ударах военно-космических сил России по складам и ангарам ВСУ в Запорожской области, в которых находятся техника и боекомплекты украинских войск.

18 мая врио главы региона Евгений Балицкий заявил, что ВСУ упустили шанс на контрнаступление на запорожском направлении из-за низкой готовности.

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Алевтина Запольская
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