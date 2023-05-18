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14:05, 18 мая 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили об упущенном ВСУ шансе на контрнаступление

Врио главы Запорожской области заявил об упущенном ВСУ шансе на контрнаступление в регионе

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области прошлой осенью. Об этом врио главы региона Евгений Балицкий сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящий момент у украинских войск отсутствуют шансы на успех контрнаступления из-за низкой готовности к нему. При этом Балицкий отметил, что российские подразделения на линии обороны готовы сдержать любой натиск противника. «У нас есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление. Только сумасшедшим надо быть, чтобы пойти на такие достаточно мощные укрепления», — заявил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные с помощью реактивной и ствольной артиллерии нанесли удар по крупному скоплению бойцов ВСУ в районе Орехова в Запорожской области.

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Алевтина Запольская
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