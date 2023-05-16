Стало известно об ударе ВС России по украинским войскам в районе Орехова

Рогов сообщил об ударе ВС России по крупному скоплению украинских войск в районе Орехова

Российские военные с помощью реактивной и ствольной артиллерии нанесли удар по крупному скоплению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Орехова в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, поздним вечером, 15 мая, Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии. Они обстреляли крупное скопление украинских военных «в ближнем тылу противника к западу от Орехова».

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли маслозавод в Запорожской области. Удар по объектам украинские военные наносили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В итоге по маслоэкстракционному заводу в городе Пологи войска ВСУ попали шесть раз.