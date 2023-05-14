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19:51, 14 мая 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли маслозавод в Запорожской области

Украинские военные обстреляли из РСЗО «Град» маслозавод в Запорожской области

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украинские военные обстреляли маслозавод в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Пологовского района.

По предварительным данным, удар по объектам украинские военные наносили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В итоге по маслоэкстракционному заводу в городе Пологи войска ВСУ попали шесть раз. На данный момент информации о пострадавших среди местных жителей и повреждениях зданий нет.

В администрации района также указали, что предприятие не представляло военной угрозы для ВСУ. При этом оно имеет значение для обеспечения продовольственной безопасности всей области.

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Варвара Кошечкина
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