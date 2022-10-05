Путин подписал законы о принятии новых территорий в состав России

Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав России

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

По этим документам, жители новых регионов со дня включения территорий в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а число российских регионов увеличивается с 85 до 89. Площадь новых субъектов — примерно 113 тысяч квадратных километров, официальное население этих территорий — восемь миллионов человек.

Как сообщалось ранее, для получения гражданства России новым гражданам придется принести присягу, от которой освобождаются несовершеннолетние и недееспособные.

Все военнослужащие, состоящие в Народных милициях ДНР и ЛНР, будут нести службу в своих подразделениях на прежних условиях до заключения контракта с Министерством обороны, после чего они сохранят все награды и звания, а их стаж будет учитываться при начислении пенсии в России. Призывников из жителей новых территорий будут набирать уже с 2023 года.

Документы о трудовом стаже, образовании и праве на собственность новых граждан России остаются действительными, также они получают право на российские пенсии и прочие социальные выплаты.

Ранее законы были ратифицированы Госдумой и Совфедом

19 сентября 2022 года общественные палаты ДНР и ЛНР призвали глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника провести референдумы о присоединении к России. На следующий день с аналогичным призывом выступили общественники Херсонской и Запорожской областей. Руководители регионов назначили проведение референдумов с 23 по 27 сентября. Подсчет голосов показал, что во всех четырех субъектах за вступление в состав России проголосовали более 90 процентов избирателей, при чем в ДНР эта цифра превысила 99 процентов.

После официального подведения итогов голосования главы регионов обратились к президенту России с просьбой рассмотреть результаты референдумов, а затем вылетели в Москву, где состоялось подписание договоров с Россией.

Государственная Дума единогласно ратифицировала эти договоры 3 октября, а Совет Федерации — 4 октября. В эти же дни члены обеих палат парламента одобрили конституционные законы о принятии новых регионов в состав России.

Во время представления депутатам президентских законов в Думе министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что включение новых территорий продолжает логику «воссоединения русских земель», которая началась с 2014 года, когда в состав России вошел Крым.

Как Крым вошел в состав России В 2014 году после событий в Киеве, которые Владимир Путин назвал антиконституционным государственным переворотом, в Крыму началась подготовка к референдуму о выходе из состава Украины и присоединении к России. Референдум проходил под охраной сил самообороны Крыма, «за спинами» которых, по словам Путина, стояли российские военные. «Наша задача заключалась в том, чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления граждан, и поэтому мы должны были предпринять необходимые меры», — рассказывал президент об участии российских военных в крымских событиях. По результатам итогового подсчета голосов, более 96 участников референдума высказались за воссоединение с Россией. 17 марта 2014 года республика Крым объявила о независимости от Украины, 18 марта ее глава Сергей Аксенов подписал с Россией договор, а 21 марта Дума и Совет Федерации ратифицировали его, приняв также законы о включении Крыма и города федерального значения Севастополя в состав России.

До 2026 года новые регионы ждет переходный период

В течение переходного периода Россия создаст в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях местные органы прокуратуры, суды, нотариальные и адвокатские палаты. Все четыре региона постепенно интегрируют существующие силовые ведомства в состав российских, говорится в документах.

В том случае, если четырем новым субъектам в этот период потребуется финансовая помощь, правительство России сможет вносить изменения в федеральный бюджет без внесения изменений в закон о бюджете.

До тех пор, пока на новых территориях не начнут действовать российские нормативно-правовые акты и вплоть до окончания переходного периода, местные власти могут опираться на законы, действовавшие в регионах до вхождения в состав РФ.

Кроме того, во время переходного периода не действует российский закон о достижении предельного возраста исполнения государственной службы, который в России составляет 65 лет. Вплоть до 2026 года госслужащие смогут занимать свои посты до тех пор, пока им не исполнится 70 лет. К примеру, главе Херсонской области Владимиру Сальдо — 66 лет, и в случае его назначения врио главы региона и победы на выборах, он сможет занимать эту должность весь переходный период.