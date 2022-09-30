Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Подписан договор о присоединении новых территорий к России

Путин и главы Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР подписали договоры о присоединении к РФ
СюжетПодписание договора о присоединении новых территорий

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Церемонию подписания транслировал телеканал «Россия 24». Вместе с ним свои подписи поставили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также главы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

«Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. — сказал Путин. — Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей»

Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом. В зале помимо президента и глав четырех регионов присутствовали депутаты, сенаторы и общественные деятели.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все — люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда», — сказал Путин.

Он призвал Киевские власти немедленно остановить огонь, «ту войну, которую он [Киев] развязал еще в 2014 году», и вернуться за стол переговоров. «Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа Донецке, Луганске, Запорожье м Херсоне. Он сделан, Россия его не предаст», — добавил президент.

Материалы по теме:
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Что нужно об этом знать?
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.Что нужно об этом знать?
Сегодня
«Весь мир будет выглядеть иначе» 30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
«Весь мир будет выглядеть иначе»30 лет назад начался распад СССР. Почему этот процесс не закончился до сих пор?
13 декабря 2021

После подписания договоров их текст будет направлен в Конституционный суд для определения соответствия основному закону России, после чего на их основе составят проект закона о включении новых территорий. Его предстоит ратифицировать верхней и нижней палатам российского парламента, после закон подпишет президент, и документ вступит в силу.

Подписанные договоры подразумевают образование в составе России новых субъектов и изменения статуса границ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — их границы становятся государственными границами Российской Федерации.

Ожидается, что со дня вступления договоров в силу все жители перечисленных регионов станут гражданами России, исключение составят те, кто в течение определенного периода заявят о желании сохранить прежнее подданство либо остаться лицами без гражданства; кроме того, с момента принятия новых регионов в состав России в них начнется переходный период, в течение которого экономическая, финансовая и правовая системы на этих территориях будут приведены в соответствие с российскими — все это было в случае с Крымом.

Подписанию договоров предшествовали референдумы

Голосование на территории ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья проводилось одновременно — в течение пяти дней с 23 по 27 сентября. Кроме того, референдумы были организованы в пунктах голосования в России.

По итогам пяти дней голосования явка в четырех областях составила от 76 процентов (Херсонская область) до более чем 97 процентов (ДНР). Во всех четырех регионах местные избирательные комиссии заявили о более чем 90 процентах проголосовавших за присоединение к России: в ДНР — 99,23 процента, в ЛНР — 97,93, в Херсонской области — 96,7 процента, а в Запорожье — 97,8

В качестве международных наблюдателей за референдумами наблюдали граждане Болгарии, Белоруссии, Сербии, Мозамбика и Центрально-Африканской Республики. После подсчета голосов главы четырех регионов обратились к президенту России с просьбой о принятии земель в состав страны и за исключением главы ЛНР Пасечника вылетели в Москву одним самолетом. А в ночь с 29 на 30 сентября на портале правовой информации появились указы президента России о признании независимости и государственного суверенитета Херсонской и Запорожской областей.

Материалы по теме:
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали за присоединение к России. Регионы подводят итоги референдума
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали за присоединение к России.Регионы подводят итоги референдума
27 сентября 2022
«Спасти человечество от ада» О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
«Спасти человечество от ада»О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
27 сентября 2022

Еще до начала референдумов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что голосование в этих регионах ничего не изменит. Кулеба считает, что Киев продолжит боевые действия на юго-востоке страны.

Принятие новых регионов потребует изменения Конституции России

В Основной закон страны будут внесены изменения, сообщал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин. По его словам, после того как новые субъекты будут приняты в состав России, поправки потребуется внести в статью номер 65, в которой перечислены все входящие в состав Федерации субъекты. Сейчас их — 85, после включения новых территорий их станет 89.

Конечное число субъектов может быть меньше в том случае, если они будут объединены. Так, сенатор от Крыма Сергей Цеков предполагал объединение республик Донбасса под именем «Новороссия» или их вхождение в состав республики Крым. «Ведомости» же со ссылкой на источники в Совете Федерации сообщали о возможном формировании Крымского федерального округа с экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным во главе.

В России запланированы митинги в поддержку присоединения новых территорий

Один из главных митингов в стране пройдет на Красной площади. Городские власти заранее начали монтировать сцену возле Кремля. На баннерах возле сцены написано «Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон — Россия». РБК сообщал, что участие в митинге может принять и президент.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

Столичный Дептранс также объявил о планах перекрыть ряд улиц Москвы. Так, с 10:00 будет закрыто движение на Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережных, на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде и в Фалеевском переулке. С 13:00 не будет движения на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной. А с 14:00 — на Старой площади и в Китайгородском проезде.

Митинги-концерты также запланированы в Калуге, Перми, Биробиджане, Челябинске, Красноярске, Барнауле и других городах.

Крах однополярного мира
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Подписан договор о присоединении новых территорий к России
Норвегия заявила о возможности закрытия границы с Россией
Путин порассуждал о родителях номер один и номер два
Путин заявил о необратимости слома гегемонии Запада
Блогер Лебедев установил дорожный знак «Чмоки и поки» возле школы в Подмосковье
Путин завершил речь словами «за нами правда, за нами Россия»
Путин заявил о созданном США прецеденте при уничтожении Хиросимы и Нагасаки
В Италии отреагировали на информацию об интересе клубов к игроку сборной России
Путин обвинил англосаксов в подрыве «Северного потока»
Американского «часового» заметили у границ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.