Подписан договор о присоединении новых территорий к России

Путин и главы Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР подписали договоры о присоединении к РФ

Президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Церемонию подписания транслировал телеканал «Россия 24». Вместе с ним свои подписи поставили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин, а также главы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

«Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. — сказал Путин. — Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей»

Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом. В зале помимо президента и глав четырех регионов присутствовали депутаты, сенаторы и общественные деятели.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все — люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда», — сказал Путин.

Он призвал Киевские власти немедленно остановить огонь, «ту войну, которую он [Киев] развязал еще в 2014 году», и вернуться за стол переговоров. «Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа Донецке, Луганске, Запорожье м Херсоне. Он сделан, Россия его не предаст», — добавил президент.

После подписания договоров их текст будет направлен в Конституционный суд для определения соответствия основному закону России, после чего на их основе составят проект закона о включении новых территорий. Его предстоит ратифицировать верхней и нижней палатам российского парламента, после закон подпишет президент, и документ вступит в силу.

Подписанные договоры подразумевают образование в составе России новых субъектов и изменения статуса границ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — их границы становятся государственными границами Российской Федерации.

Ожидается, что со дня вступления договоров в силу все жители перечисленных регионов станут гражданами России, исключение составят те, кто в течение определенного периода заявят о желании сохранить прежнее подданство либо остаться лицами без гражданства; кроме того, с момента принятия новых регионов в состав России в них начнется переходный период, в течение которого экономическая, финансовая и правовая системы на этих территориях будут приведены в соответствие с российскими — все это было в случае с Крымом.

Подписанию договоров предшествовали референдумы

Голосование на территории ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья проводилось одновременно — в течение пяти дней с 23 по 27 сентября. Кроме того, референдумы были организованы в пунктах голосования в России.

По итогам пяти дней голосования явка в четырех областях составила от 76 процентов (Херсонская область) до более чем 97 процентов (ДНР). Во всех четырех регионах местные избирательные комиссии заявили о более чем 90 процентах проголосовавших за присоединение к России: в ДНР — 99,23 процента, в ЛНР — 97,93, в Херсонской области — 96,7 процента, а в Запорожье — 97,8

В качестве международных наблюдателей за референдумами наблюдали граждане Болгарии, Белоруссии, Сербии, Мозамбика и Центрально-Африканской Республики. После подсчета голосов главы четырех регионов обратились к президенту России с просьбой о принятии земель в состав страны и за исключением главы ЛНР Пасечника вылетели в Москву одним самолетом. А в ночь с 29 на 30 сентября на портале правовой информации появились указы президента России о признании независимости и государственного суверенитета Херсонской и Запорожской областей.

Еще до начала референдумов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что голосование в этих регионах ничего не изменит. Кулеба считает, что Киев продолжит боевые действия на юго-востоке страны.

Принятие новых регионов потребует изменения Конституции России

В Основной закон страны будут внесены изменения, сообщал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин. По его словам, после того как новые субъекты будут приняты в состав России, поправки потребуется внести в статью номер 65, в которой перечислены все входящие в состав Федерации субъекты. Сейчас их — 85, после включения новых территорий их станет 89.

Конечное число субъектов может быть меньше в том случае, если они будут объединены. Так, сенатор от Крыма Сергей Цеков предполагал объединение республик Донбасса под именем «Новороссия» или их вхождение в состав республики Крым. «Ведомости» же со ссылкой на источники в Совете Федерации сообщали о возможном формировании Крымского федерального округа с экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным во главе.

В России запланированы митинги в поддержку присоединения новых территорий

Один из главных митингов в стране пройдет на Красной площади. Городские власти заранее начали монтировать сцену возле Кремля. На баннерах возле сцены написано «Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон — Россия». РБК сообщал, что участие в митинге может принять и президент.

Столичный Дептранс также объявил о планах перекрыть ряд улиц Москвы. Так, с 10:00 будет закрыто движение на Подгорской, Устьинской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Софийской, Раушской, Болотной набережных, на Большом Устьинском мосту, в Устьинском проезде и в Фалеевском переулке. С 13:00 не будет движения на улицах Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной. А с 14:00 — на Старой площади и в Китайгородском проезде.

Митинги-концерты также запланированы в Калуге, Перми, Биробиджане, Челябинске, Красноярске, Барнауле и других городах.