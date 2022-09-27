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Стало известно о назначении Рогозина на новую должность после референдумов

«Ведомости»: экс-глава «Роскосмоса» Рогозин станет полпредом Крымского федерального округа
СюжетРеферендум в Херсонской области:
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Pavel Kashaev/ Globallookpress.com

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получит новую должность после проведения референдумов в Донбассе и Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Совете Федерации.

Отмечается, что после завершения голосования в России может появиться новый Крымский федеральный округ, куда в случае принятия решения о присоединении могут войти новые территории и Крым.

Издание указало, что Рогозин станет в нем полпредом президента, решение о его назначении будет принято в ближайшее время. Источники газеты объясняют такой выбор «непростой ситуацией» вокруг референдумов.

В июле Дмитрий Рогозин покинул должность главы «Роскосмоса». По указу Путина на его место пришел Юрий Борисов, ранее занимавший в правительстве России пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс.

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Марина Совина
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