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Путин назначил нового главу «Роскосмоса»

Президент Путин назначил новым генеральным директором «Роскосмоса» Борисова
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новым генеральным директором «Роскосмоса» Юрия Борисова. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля в пятницу, 15 июля.

Ранее он занимал пост вице-премьера в правительстве и отвечал за оборонно-промышленный комплекс.

В свою очередь Дмитрий Рогозин покинул должность руководителя госкорпорации, которую занимал с 2018 года.

До Рогозина «Роскосмос» возглавлял Игорь Комаров, в настоящее время занимающий должность полномочного представителя президента России в Приволжском Федеральном округе.

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Варвара Кошечкина
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