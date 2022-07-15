Путин назначил нового главу «Роскосмоса»

Президент Путин назначил новым генеральным директором «Роскосмоса» Борисова

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новым генеральным директором «Роскосмоса» Юрия Борисова. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля в пятницу, 15 июля.

Ранее он занимал пост вице-премьера в правительстве и отвечал за оборонно-промышленный комплекс.

В свою очередь Дмитрий Рогозин покинул должность руководителя госкорпорации, которую занимал с 2018 года.

До Рогозина «Роскосмос» возглавлял Игорь Комаров, в настоящее время занимающий должность полномочного представителя президента России в Приволжском Федеральном округе.