Самолет с главами ДНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве

Стремоусов: самолет с главами ДНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве

Самолет с главами Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения. Совсем скоро мы станем новыми субъектами Российской Федерации», — написал он, опубликовав фото с руководителями регионов и ДНР возле трапа самолета. Главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника на снимке нет.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин получил итоговый протокол референдума и отправился в Москву, чтобы юридически оформить вхождение республики в состав России.

27 сентября подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдумах за вхождение регионов в состав России на правах субъектов федерации.

