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Пушилин отправился в Москву оформлять вхождение ДНР в состав России

Глава ДНР Пушилин оправился в Москву, чтобы юридически оформить вхождение в состав России

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин получил итоговый протокол референдума и отправился в Москву, чтобы юридически оформить вхождение республики в состав России, сообщает ТАСС.

«Документ на руках, протокол (итоговый протокол голосования на референдуме о вхождении в состав России — прим. «Ленты.ру») на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас», — заявил Пушилин.

Он также выразил благодарность гражданам ДНР, что приняли участие в голосовании. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», — сказал глава республики.

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27 сентября подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдумах за вхождение регионов в состав России на правах субъектов федерации.

«Добро пожаловать домой, в Россию!», — оценил итоги волеизъявления жителей регионов заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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