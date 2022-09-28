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Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение в РФ

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение регионов в Россию
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: РИА Новости

Подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдумах за вхождение регионов в состав России на правах субъектов федерации.

Так, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей.

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Плебисциты проходили на фоне активизации подразделений Вооруженных сил Украины вдоль всей линии фронта. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что это является реакцией украинской армии на подсчет голосов по референдуму. «Все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути», — добавил он.

«Добро пожаловать домой»

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, жители Донбасса совершили подвиг. «Ну а теперь вперед, вперед — в Россию! Созидать, строить и, конечно же, побеждать!» — заявил он.

По завершении референдума стало известно, что глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подготовит документ для президента России Владимира Путина по вопросу вхождения ЛНР в состав России. Он представит соответствующую бумагу в среду, 28 сентября.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил итоги волеизъявления жителей регионов. Он констатировал, что референдумы завершились, и назвал их итоги очевидными.

Добро пожаловать домой, в Россию!

Дмитрий Медведевзаместитель председателя Совета безопасности РФ

Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал «Ленте.ру», что уже ведутся разъяснения касательно будущего этих регионов. «Мы им говорим о том, что в Крыму произошли разительные изменения за восемь лет нашего нахождения. Мы объясняем, что то же самое будет происходить и у вас — все то, что разрушалось фактически после распада Советского Союза, будет восстанавливаться при всесторонней поддержке России», — высказался сенатор.

Также Цеков предположил, что технически регионы могут быть присоединены буквально в течение недели. При этом интеграция будет проходить значительно дольше, как и в случае с Крымом. Однако спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, отвечая на соответствующий вопрос, пояснила, что Совфед не видит необходимости в проведении внепланового заседания и может рассмотреть вопрос 4 октября.

Новый федеральный округ

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, а также Крым могут быть объединены в новый федеральный округ, указал Цеков.

Название образования пока не раскрывается. Однако уже появились домыслы, что на картах появится Крымский федеральный округ. Руководителем округа может стать бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, покинувший пост в июле.

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Впрочем, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о возможном создании в России нового округа после референдумов. По его словам, Кремль никогда не анонсирует подобные указы. Песков подчеркнул, что это также касается кадровых вопросов о полпредах в новых регионах. «Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», — заявил он журналистам.

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Марина Совина
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