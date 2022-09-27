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В ЛНР заявили об обострении по всей линии фронта

Представитель Народной милиции ЛНР заявил, что по всей линии фронта наблюдается обострение

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что по всей линии фронта наблюдается обострение и активизация противника. Его слова передает РИА Новости.

По словам Филипоненко, это является реакцией украинской армии на подсчет голосов по референдуму. «Все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути», — добавил он.

Ранее наблюдатель из Франции Тьерри Сент-Эрмес заявил, что результаты голосования на референдуме в ЛНР о присоединении региона к составу России не пойдут «на пользу» Западу.

Референдум о вхождении в состав России начался 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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Марина Совина
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