В ЛНР заявили об обострении по всей линии фронта

Представитель Народной милиции ЛНР заявил, что по всей линии фронта наблюдается обострение

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что по всей линии фронта наблюдается обострение и активизация противника. Его слова передает РИА Новости.

По словам Филипоненко, это является реакцией украинской армии на подсчет голосов по референдуму. «Все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути», — добавил он.

Ранее наблюдатель из Франции Тьерри Сент-Эрмес заявил, что результаты голосования на референдуме в ЛНР о присоединении региона к составу России не пойдут «на пользу» Западу.

Референдум о вхождении в состав России начался 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.