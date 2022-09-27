На референдуме в ЛНР заявили о результатах голосования «не в пользу Запада»

Наблюдатель из Франции заявил, что результаты референдума в ЛНР «не в пользу Запада»

Наблюдатель из Франции Тьерри Сент-Эрмес считает, что результаты голосования на референдуме в Луганской народной республике (ЛНР) о присоединении региона к составу России не пойдут «на пользу» Западу. Его слова передает ТАСС.

«Результаты этого референдума играют не в пользу Запада. Впервые в этом, XXI, веке воля народа окажется победителем в этом мировом сражении», — утверждает он.

Ранее наблюдатель из Германии Кристоф Херстель на референдуме в Донецкой народной республике (ДНР) заявил, что результаты голосования необходимо принять. Также он отметил, что сейчас в Германии народ мало что решает, а все решает правительство.

26 сентября наблюдатель из ЮАР Кулекани Мондли Скосана отмечал, что жители Запорожской области хотят проголосовать искренне. «Все очень здорово, никакого давления нет. Люди, очевидно, давно этого ждали», — заявлял он.