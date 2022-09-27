Наблюдатель из Германии заявил о принятии возвращения Донбасса в Россию

Наблюдатель из Германии считает, что нужно принять возвращение Донбасса в РФ

Наблюдатель из Германии Кристоф Херстель на референдуме в Донецкой Народной Республике заявил, что необходимо принять результаты голосования о вхождении Донбасса в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень рад, что дали возможность самим решить свое будущее. Я видел очень много людей, которые радостно приходят на участки. Наблюдал и за процедурами. Они выглядят правильно и корректно, зачастую более правильно, чем в Германии. Мы должны уважать выбор людей. Мы должны однозначно принять возвращение Донбасса в Россию», — считает Херстель.

Немецкий наблюдатель также сказал, что сейчас в Германии народ мало что решает, а все решает правительство.

Референдум о вхождении в состав России начался 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Власти региона заявили, что подсчет полученных на референдуме в регионе голосов будут проводить 27 сентября.