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В Херсонской области назвали дату получения первых результатов референдума

Замглавы Херсонской области: первые результаты референдума могут быть получены 27 сентября

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал дату получения первых результатов референдума о вхождении региона в состав России. Об этом он высказался в эфире Первого канала.

Стремоусов сообщил, что подсчет полученных на референдуме голосов будут проводить во вторник, 27 сентября. По его словам, первые результаты могут быть получены в этот же день.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал референдум о вхождении ЛНР в состав России состоявшимся. Предварительные итоги голосования он пообещал озвучить в конце последнего дня референдума — 27 сентября.

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Алевтина Запольская
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