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В ЛНР назвали сроки обнародования предварительных итогов референдума

Глава ЛНР Пасечник заявил, что озвучит предварительные итоги референдума 27 сентября
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Sergei Pivovarov / Reuters

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал референдум о вхождении ЛНР в состав России состоявшимся и пообещал озвучить его предварительные итоги в конце последнего дня голосования — 27 сентября. Его цитирует ТАСС.

«Референдум уже практически состоялся. Об этом, я думаю, скажу вечером, когда будут готовы предварительные итоги голосования», — заявил глава республики.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Народной милиции ЛНР проголосовали на референдуме, не отрываясь от выполнения боевых задач, на линии боевого соприкосновения, где корректируют огонь артиллерии на северском направлении.

Референдумы о присоединении к России начались в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях 23 сентября.

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Алевтина Запольская
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