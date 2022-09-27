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Военные в ЛНР проголосовали на референдуме на линии боевого соприкосновения

ЛНР заявила о голосовании на референдуме на линии боевого соприкосновения
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) голосуют на референдуме о вхождении территории в состав России, не отрываясь от выполнения боевых задач, пишет РИА Новости.

Военные участвуют в референдуме на передовой, на линии боевого соприкосновения, где корректируют огонь артиллерии на северском направлении. «Для военнослужащих это тоже важно, что они сами лично ставят свою подпись и отметку в листе голосования, и то, что их не забыли», — заявил офицер Народной милиции. Он привез на позиции бойцов урну для голосования.

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В воскресенье, референдум в ЛНР признали состоявшимся, так как в нем приняли участие более 50 процентов населения. Также о том, что референдум можно признать состоявшимся сообщил глава Общественной палаты Донецкой народной республики Александр Кофман.

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Марина Совина
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