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В ЛНР признали состоявшимся референдум о вхождении в состав России

В ЛНР признали состоявшимся референдум, в нем приняли участие более 50 процентов населения
СюжетНаселение России:

Фото: Николай Тришин / ТАСС

В Луганской народной республике (ЛНР) признали состоявшимся референдум о вхождении в состав России, так как в нем приняли участие более 50 процентов населения. Об этом со ссылкой на главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко сообщает ТАСС.

«Явка по республике на сегодняшний день составила 76,09 процента», — сообщила Кравченко.

Также о том, что референдум можно признать состоявшимся сообщил глава Общественной палаты Донецкой народной республики Александр Кофман. Он уточнил, что референдум можно признать состоявшимся, если явка будет 50 процентов плюс один избиратель. «По результатам вчерашнего дня этот рубеж достигнут», — добавил Кофман.

Об аналогичной ситуации заявила и глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко. По ее словам, явка на референдум за три дня составила 51,55 процента, учитывая голоса за рубежом.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит любое решение жителей регионов, на территориях которых пройдут референдумы о вхождении в состав России.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

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Никита Абрамов
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