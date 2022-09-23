Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Донбассе, Запорожской и Херсонской области начались референдумы

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к РФ

Фото: РИА Новости

На территории народных республик Донбасса (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонских областях начались референдумы по вопросу присоединения к РФ в качестве субъектов, голосование открыто с 8:00 (мск). Об этом сообщает ТАСС.

Голосование продлится до 27 сентября включительно. Местные власти сообщили, что в первые четыре дня голосование будет проходить преимущественно на придомовых территориях и с помощью адресного обхода местных жителей, а не на избирательных участках.

Очное голосование на избирательных участках на территории ЛНР, Запорожья и Херсонщины будет проводиться 27 сентября с 8:00 до 16:00, а в ДНР — с 8:00 до 20:00. Также для голосования будут открыты специальные участки на территории России, на которых смогут проголосовать беженцы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением к землякам в первый день референдума о вхождении в состав России. «Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Вашингтон призвали не принимать Украину в НАТО
Названы города России с самыми дешевыми квартирами
Пасечник заявил об обеспечении безопасности референдума
Блогерша показала способ улучшить качество волос с помощью футболки
В российском регионе запретили торговлю алкоголем у военных частей
Раскрыты детали ужесточения санкций Евросоюза против России
Четыре российских депутата попросились на фронт
Бортпроводники заставили пассажирку-инвалида добираться до туалета ползком
В России начало падать производство говядины
В Крыму опровергли запрет на выезд из региона после объявления мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.