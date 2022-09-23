Глава ДНР назвал проведение референдума исторической вехой

Пушилин назвал проведение референдума о вхождении в состав России исторической вехой

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин выступил с видеообращением к землякам в первый день референдума о вхождении в состав России. Соответствующий ролик опубликован в его Telegram-канале.

По словам Пушилина, проведение голосования является «исторической вехой» для жителей Донбасса и освобожденных территорий.

«Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути», — заявил глава ДНР.

В пятницу, 23 сентября, начался пятидневный референдум по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Избирательные участки для жителей этих территорий уже открылись в России.

