В России началось голосование на референдумах о присоединении Донбасса

В России открыли участки для голосования на референдумах о присоединении ДНР и ЛНР

В пятницу, 23 сентября, начался пятидневный референдум по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Избирательные участки для жителей этих территорий уже открылись в России, пишет «Коммерсантъ».

В частности, избирательные участки начали свою работу в Еврейской автономной области (ЕАО), на Камчатке и на Сахалине.

В ЕАО жителям территорий Донбасса и двух областей Украины можно проголосовать на двух участках. которые располагаются в Биробиджане. На Камчатке — на четырех участках в пунктах временного размещения беженцев, в Сахалинской области — тоже на четырех участках.

На Камчатке и Сахалине будет организован выезд членов избиркома вне участков для голосования.

23 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал поддержать решение жителей ДНР и ЛНР, а также освобожденных территорий Украины войти в состав России. «Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь», — обратился к жителям политик.