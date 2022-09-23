Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России началось голосование на референдумах о присоединении Донбасса

В России открыли участки для голосования на референдумах о присоединении ДНР и ЛНР
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В пятницу, 23 сентября, начался пятидневный референдум по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Избирательные участки для жителей этих территорий уже открылись в России, пишет «Коммерсантъ».

В частности, избирательные участки начали свою работу в Еврейской автономной области (ЕАО), на Камчатке и на Сахалине.

Материалы по теме:
Путин объявил в России частичную мобилизацию. Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь и кто получит отсрочку?
21 сентября 2022
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму. Регионы хотят войти в состав России
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали готовиться к референдуму.Регионы хотят войти в состав России
20 сентября 2022

В ЕАО жителям территорий Донбасса и двух областей Украины можно проголосовать на двух участках. которые располагаются в Биробиджане. На Камчатке — на четырех участках в пунктах временного размещения беженцев, в Сахалинской области — тоже на четырех участках.

На Камчатке и Сахалине будет организован выезд членов избиркома вне участков для голосования.

23 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал поддержать решение жителей ДНР и ЛНР, а также освобожденных территорий Украины войти в состав России. «Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь», — обратился к жителям политик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Вашингтон призвали не принимать Украину в НАТО
В сети обнаружили фейковые мобилизационные списки
Убившего свою мать актера «Ривердейла» приговорили к пожизненному заключению
Бывшего чиновника управления по делам президента России осудили на пять лет
Взрыв в Мелитополе назвали терактом
Раскрыты подробности убийства молодого человека в Новой Москве
Попавшего на место преступления робота-курьера оправдали
Названы города России с самыми дешевыми квартирами
Пасечник заявил об обеспечении безопасности референдума
Блогерша показала способ улучшить качество волос с помощью футболки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.