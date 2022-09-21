Путин пообещал поддержать решения Донбасса, Запорожья и Херсонской области

Путин заявил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожья и Херсонской области

Россия поддержит решение, которое примут на референдумах жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках телеобращения, которое транслировал телеканал «Россия-24».

«То решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — сказал глава государства.

20 сентября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обратился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос включения республики в состав России в случае положительного решения жителей на референдуме.

В свою очередь, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал закон о проведении голосования по вопросу вхождения в состав России на правах субъекта. В документе подчеркивается, что референдум является высшим непосредственным выражением воли жителей региона.