К властям Запорожья обратились с просьбой присоединиться к России

Движение «Мы вместе с Россией» попросило власти Запорожья о присоединении региона к РФ

Общественное движение «Мы вместе с Россией» обратилось к властям Запорожской области с просьбой о присоединении региона к РФ, передает РИА Новости.

О вхождении Запорожья в состав России главу администрации региона Евгения Балицкого попросил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, а также другие члены объединения.

«Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе», — заявил Рогов во время Общенародного съезда граждан Запорожской области, проходящего во вторник, 20 сентября, в Мелитополе.

Отмечается, что на съезде выступали граждане Запорожской области, представители общественных организаций, университетов и говорили о возможности проведения референдума о вхождении региона в состав России. Также на съезде приняли резолюцию с пробой провести соответствующий референдум.

20 сентября в Мелитополе начался общенародный съезд граждан, на котором обсудят вопрос о вхождении Запорожской области в состав России.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что власти региона решили провести референдум по присоединению к России. «Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», — сказал он.