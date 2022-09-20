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В Мелитополе начался съезд по поводу присоединения к России

В Мелитополе стартовал общенародный съезд по референдуму о вхождении в состав России
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Мелитополе начался общенародный съезд граждан, на котором обсудят вопрос о вхождении Запорожской области в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, на съезд приехали делегаты из почти всех населенных пунктов Запорожья. Собрание граждан по присоединению к РФ устроило общественное движение «Мы вместе с Россией».

20 сентября в Мелитополе произошло два взрыва. 18 сентября в городе взорвали автомобиль с мирными жителями, находившиеся в машине люди выжили. Ранее стало известно о подрыве опоры ЛЭП в южной части Мелитополя. Еще один взрыв прогремел в Мелитополе днем 16 сентября.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что власти региона решили провести референдум по присоединению к России. «Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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