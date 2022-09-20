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В Мелитополе произошло два взрыва

В администрации Мелитополя сообщили о двух взрывах в городе

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Мелитополе произошло два взрыва. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram.

«В городе были слышны два громких взрыва. Подробности позже», — написал представитель местных властей.

18 сентября стало известно, что в Мелитополе подорвали автомобиль с мирными жителями. Уточняется, что находившиеся в машине люди выжили. Автомобиль получил небольшие повреждения.

Также стало известно о теракте в Мелитополе, в результате которого была подорвана опора линии электропередачи. Взрыв произошел в южной части города.

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Алевтина Запольская
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