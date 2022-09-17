В Мелитополе произошел теракт

В южной части Мелитополя в результате теракта подорвана опора линии электропередач

Опора линии электропередачи Мелитополя была подорвана в результате теракта. Об этом сообщило в субботу Управление внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району в своем Telegram.

Взрыв произошел в южной части города. «При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района», — добавили в МВД. Сейчас проводят проверку по факту взрыва.

Еще один взрыв прогремел в Мелитополе днем 16 сентября. В тот же день стало известно, что генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко погиб при взрыве в своем кабинете. Отмечается, что бомба взорвалась во время совещания руководящего состава прокуратуры.

Днем ранее, 15 сентября, серия мощных взрывов прогремела в Херсоне.