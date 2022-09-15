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В Херсоне произошло более пяти мощных взрывов

ТАСС: в Херсоне прогремели более пяти мощных взрывов, работают российские ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Shutterstock

В Херсоне произошло более пяти мощных взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Отмечается, что взрывы были слышны примерно в 14:15 (совпадает с мск). При этом в небе не видно следов ракет.

Предположительно, в городе работают российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.

Ранее стало известно о двух взрывах в Мелитополе, которые раздались примерно в 14:00. Ориентировочно они были слышны со стороны выезда из города в сторону Крыма.

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Алевтина Запольская
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