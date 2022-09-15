В Херсоне произошло более пяти мощных взрывов
ТАСС: в Херсоне прогремели более пяти мощных взрывов, работают российские ПВОСюжетРабота систем ПВО:
В Херсоне произошло более пяти мощных взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
Отмечается, что взрывы были слышны примерно в 14:15 (совпадает с мск). При этом в небе не видно следов ракет.
Предположительно, в городе работают российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Официальным подтверждением информации агентство пока не располагает.
Ранее стало известно о двух взрывах в Мелитополе, которые раздались примерно в 14:00. Ориентировочно они были слышны со стороны выезда из города в сторону Крыма.