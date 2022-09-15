Стало известно о двух взрывах в Мелитополе
Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе со стороны выезда из города в сторону Крыма
В Мелитополе прогремели два взрыва. Об этом стало известно РИА Новости.
Сообщается, что взрывы раздались примерно в 14:00. Ориентировочно они были слышны со стороны выезда из города в сторону Крыма.
Информацию о взрывах в своем Telegram-канале подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
8 сентября в Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией». По словам Рогова, украинская армия открыла огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.