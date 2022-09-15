Стало известно о двух взрывах в Мелитополе

Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе со стороны выезда из города в сторону Крыма

В Мелитополе прогремели два взрыва. Об этом стало известно РИА Новости.

Сообщается, что взрывы раздались примерно в 14:00. Ориентировочно они были слышны со стороны выезда из города в сторону Крыма.

Информацию о взрывах в своем Telegram-канале подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

8 сентября в Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией». По словам Рогова, украинская армия открыла огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.