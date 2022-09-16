Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в своем кабинете

WarGonzo: генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в своем кабинете

Генеральный прокурор Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Горенко погиб при взрыве в своем кабинете. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседники журналистов канала указали, что от полученных ранений генпрокурор скончался.

Ранее сообщалось, что в здании Генпрокуратуры ЛНР, расположенной в центре Луганска, прогремел взрыв. Уточнялось, что эпицентр взрыва находился в кабинете генпрокурора Сергея Горенко.