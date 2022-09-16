Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в своем кабинете

WarGonzo: генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве в своем кабинете

Фото: Генеральная прокуратура ЛНР

Генеральный прокурор Луганской народной республики (ЛНР) Сергей Горенко погиб при взрыве в своем кабинете. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседники журналистов канала указали, что от полученных ранений генпрокурор скончался.

Ранее сообщалось, что в здании Генпрокуратуры ЛНР, расположенной в центре Луганска, прогремел взрыв. Уточнялось, что эпицентр взрыва находился в кабинете генпрокурора Сергея Горенко.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в своем кабинете
Познер рассказал о подозрении на перенесенный омикрон
Жителей Херсона предупредили об опасности повторного ракетного удара
В России рекордно сократилось количество банкоматов
Центробанк понизил ключевую ставку
В Госдуму внесли законопроект о защите территориальной целостности России
В российском регионе построят нацпарк во избежание конфликтов
МИД осветил состояние россиян на фоне конфликта между Киргизией и Таджикистаном
Шольц обвинил Россию в желании сражаться с НАТО и ЕС
Показаны ограничения космического телескопа Уэбба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.