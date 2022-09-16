Генпрокурор ЛНР пострадал при взрыве в своем кабинете

WarGonzo: генпрокурор ЛНР Горенко пострадал при взрыве в своем кабинете

В здании Генпрокуратуры Луганской народной республики (ЛНР), расположенной в центре Луганска, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Взрыв прогремел в кабинете генпрокурора Сергея Горенко. По данным Telegram-канала WarGonzo, мужчина получил ранение.

Здание ведомства оцеплено, на третьем этаже повреждены по меньшей мере пять окон, земля у здания засыпана осколками стекла. За оцепление пропускают только сотрудников прокуратуры.

Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления по всему фронту, однако оснований для паники в ЛНР нет. По его словам, ситуация в регионе остается напряженной, однако союзные войска гарантируют безопасность местным жителям.

В мае Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о коллаборационизме против генпрокурора ЛНР. По статье о сотрудничестве с «агрессором» ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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