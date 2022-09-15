Глава ЛНР сообщил о попытке наступления ВСУ по всему фронту

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о попытке наступления ВСУ по всему фронту

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления по всему фронту, однако оснований для паники в Луганской народной республике (ЛНР) нет, заверил глава региона Леонид Пасечник. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пасечника, ситуация в регионе остается напряженной, однако союзные войска гарантируют безопасность местным жителям. «Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. На сегодняшний день он находится практически у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме», — заявил он.

Глава республики отметил, что предпринятая украинскими войсками попытка контрнаступления будет подавлена.

Ранее Пасечник заявил, что Киев следует логике постепенного «затаскивания» НАТО на территорию Украины. Он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «все равно, сколько и где людей погибнет, где будут полыхать пожары войны».