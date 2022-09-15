Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава ЛНР сообщил о попытке наступления ВСУ по всему фронту

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о попытке наступления ВСУ по всему фронту

Фото: Ammar Awad / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления по всему фронту, однако оснований для паники в Луганской народной республике (ЛНР) нет, заверил глава региона Леонид Пасечник. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пасечника, ситуация в регионе остается напряженной, однако союзные войска гарантируют безопасность местным жителям. «Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. На сегодняшний день он находится практически у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме», — заявил он.

Глава республики отметил, что предпринятая украинскими войсками попытка контрнаступления будет подавлена.

Ранее Пасечник заявил, что Киев следует логике постепенного «затаскивания» НАТО на территорию Украины. Он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «все равно, сколько и где людей погибнет, где будут полыхать пожары войны».

Культура отмены
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава ЛНР сообщил о попытке наступления ВСУ по всему фронту
Захарова назвала условие становления США стороной конфликта на Украине
Разработан гель-антибиотик для реконструкции мягких тканей
Энн Хэтэуэй повторила наряд 16-летней давности из фильма «Дьявол носит Prada»
Россию предостерегли от попадания в зависимость от Китая
Россия назвала самую слабую часть доклада МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Инспектор ДПС раскрыл детали задержания напавшего на пермский вуз Бекмансурова
Минобороны отчиталось об уничтожении пяти складов вооружения ВСУ
Стало известно о сложностях при приеме российских туристов в ресторанах Турции
В Москве стали чаще покупать квартиры на этапе строительства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.