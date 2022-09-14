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Глава ЛНР заявил о попытках Киева «затащить» НАТО на Украину

Глава ЛНР Пасечник заявил, что Киев постепенно «затаскивает» НАТО на Украину
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в беседе с ТАСС заявил, что Киев следует логике постепенного «затаскивания» НАТО на территорию Украины.

«Не получилось с налета вступить в НАТО — давайте будем альянс по кускам затаскивать на Украину, свяжем договором и устроим бойню в Европе», — сказал глава ЛНР. Он добавил, что именно такой логике следует Киев, предлагая странам Запада и не только подписаться под неким соглашением по безопасности.

По словам Пасечника, президенту Украины Владимиру Зеленскому «все равно, сколько и где людей погибнет, где будут полыхать пожары войны».

Ранее Пасечник прокомментировал предложенной Киевом проект о гарантиях безопасности. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что рано или поздно его ждет крах, поэтому он пытается втянуть в войну половину мира. «Зеленский, чувствуя свой неминуемый крах, ищет не мира для своего народа, а очередные способы ввергнуть свою страну и половину земного шара в полномасштабную, затяжную войну», — заявил он.

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Марина Совина
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