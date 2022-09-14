Глава ЛНР заявил о попытке Зеленского втянуть в войну половину мира

Глава ЛНР Пасечник заявил, что Зеленский пытается втянуть в затяжную войну половину мира

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в беседе с ТАСС прокомментировал предложенной Киевом проект о гарантиях безопасности. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что рано или поздно его ждет крах, поэтому он пытается втянуть в войну половину мира.

«Зеленский, чувствуя свой неминуемый крах, ищет не мира для своего народа, а очередные способы ввергнуть свою страну и половину земного шара в полномасштабную затяжную войну», — заявил Пасечник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сравнила киевский проект безопасности со вступлением Украины в НАТО и пояснила, что его принятие подразумевает полный запрет на Россию. Депутат добавила, что, согласно проекту, Украина хочет участвовать в военных учениях НАТО и Европейского союза.