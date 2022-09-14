Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Глава ЛНР заявил о попытке Зеленского втянуть в войну половину мира

Глава ЛНР Пасечник заявил, что Зеленский пытается втянуть в затяжную войну половину мира
СюжетУчения НАТО:

Фото: Globallookpress.com

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в беседе с ТАСС прокомментировал предложенной Киевом проект о гарантиях безопасности. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что рано или поздно его ждет крах, поэтому он пытается втянуть в войну половину мира.

«Зеленский, чувствуя свой неминуемый крах, ищет не мира для своего народа, а очередные способы ввергнуть свою страну и половину земного шара в полномасштабную затяжную войну», — заявил Пасечник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сравнила киевский проект безопасности со вступлением Украины в НАТО и пояснила, что его принятие подразумевает полный запрет на Россию. Депутат добавила, что, согласно проекту, Украина хочет участвовать в военных учениях НАТО и Европейского союза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге
В Польше проголосовали за требование военных репараций от Германии
В Румынии начались учения НАТО Justice Eagle
США работают над ужесточением антироссийских санкций
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию в России стабильной по всем инфекциям
Госдеп прокомментировал вопрос обмена заключенными с Россией
Боец «Вагнера» рассказал о попытках ВСУ остановить наступление на Артемовск
Глава ЛНР заявил о попытках Киева «затащить» НАТО на Украину
В Финляндии допустили полный запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам
Глава ЛНР заявил о попытке Зеленского втянуть в войну половину мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.