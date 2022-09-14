Киевский проект безопасности сравнили со вступлением Украины в НАТО

Депутат Журова: киевский проект безопасности даже шире вступления Украины в НАТО

Киевский проект безопасности — это полный запрет на Россию, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она также сравнивала проект с вступлением Украины в НАТО.

Запрет на Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия отреагирует негативно, если киевский проект по гарантиям безопасности будет подписан. По словам пресс-секретаря главы государства, при существующем статусе-кво и существующем положении вряд ли кто-то может дать Киеву большую гарантию безопасности, чем власти Украины.

Киевский проект по безопасности и вступление Украины в НАТО практически равны Светлана Журова депутат Госдумы

«И даже проект шире, чем вступление в альянс. Я считаю, что этот договор — это полный запрет на Россию», — заявила Журова.

Депутат объяснила, что, согласно проекту, Украина хочет участвовать в военных учениях НАТО и Европейского союза (ЕС). «А в случае каких-то событий, которые Украина будет расценивать как агрессию со стороны России, а для них это может быть что угодно, они могут на нас нападать. И все партнеры должны в этом участвовать», — добавила она.

Санкции

Еще один пункт в проекте, который смутил Журову, — это компенсация со стороны России и вопрос санкций.

«Пока мы все не компенсируем, партнеры обязаны сохранить все санкции по отношению к России. Сроки там не обозначены. Значит, только тогда, когда Украина скажет, что ее удовлетворяет компенсация, с России снимут санкции», — отметила депутат.

И даже больше, это могут и к спортсменам применить. Значит, и со спортсменов не будут сняты санкции Светлана Журова депутат Госдумы

При этом Журова убеждена, что здравые западные политики не будут подписывать такой договор с Киевом.

«Я не помню, чтобы где-то были такие меры. А если произойдет подписание, тогда у меня будет вопрос к другим ситуациям, когда та же Америка ничего никому не компенсировала. Ведь Белград она бомбила и ничего никому не компенсировала», — напомнила она.

«Киевский договор по безопасности» подготовил офис президента Украины Владимира Зеленского. Документ опубликовали 13 сентября. Среди требований: собрание Украины и стран-гарантов в течение 24 часов после поступивших сообщений об угрозе нападения, участие Киева в учениях НАТО и ЕС, а также возмещение ущерба со стороны России.