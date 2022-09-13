Опубликован проект по гарантиям безопасности Украины

Офис президента Украины подготовил проект «Киевский договор по безопасности»

Проект под названием «Киевский договор по безопасности» подготовил офис президента Украины Владимира Зеленского. В нем указаны предложения по гарантиям безопасности страны. Документ был опубликован во вторник, 13 сентября, на сайте главы государства.

В рамках предложенных гарантий безопасности прописан ряд обязательств, которые должны выполнять Украина и группа государств-гарантов, в которую предварительно включили США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Требования к странам-гарантам

При угрозе вооруженного нападения Киев требует от государств-гарантов безопасности собраться в течение 24 часов по запросу Украины для «коллективных консультаций» и «принять решение об активации расширенных гарантий в составе коалиции стран, готовых присоединиться (например, в течение 72 часов)».

Учения НАТО Фото: Maj. Patrick Connelly / Globallookpress.com

Также в проекте указывается, что партнеры обязаны принимать меры, вплоть до военных, в случае агрессии.

В совместном документе должны быть изложены расширенные обязательства стран-гарантов использовать все элементы их национальной и коллективной силы, чтобы принимать соответствующие меры, которые могут включать дипломатические, экономические и военные средства Из проекта по гарантиям безопасности Украины

Роль западных союзников Украины

Согласно проекту, Украина хочет участвовать в военных учениях НАТО и Европейского союза (ЕС). Кроме того, Киев намерен получать вооружение от западных партнеров. По мнению украинских властей, самой сильной гарантией безопасности страны является «ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН» (право «на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена организации»).

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Как утверждают в Киеве, для этого нужны многолетние непрерывные вложения в оборонно-промышленный комплекс государства, разведывательная поддержка партнеров, масштабные поставки оружия и тренировочные миссии с НАТО и ЕС.

Также руководство Украины заявило в документе, что не будет отказываться вступить в Североатлантический альянс из-за гарантий безопасности.

Это стремление закреплено в украинской Конституции и является суверенным решением Украины. Также Украина направляется к членству в ЕС. Приобретя его, она сможет пользоваться положениями о взаимной обороне Из проекта по гарантиям безопасности Украины

Украинские власти уверены, что членство страны в Евросоюзе и НАТО укрепит безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

Упоминание России в украинских гарантиях безопасности

Согласно представленному проекту, «Киевский договор» запрещает снимать ограничения, касающиеся России, в том числе пока она «не возместит ущерб».

«Любое решение об отмене или временной приостановке санкций в рамках переговоров по мирному урегулированию должно приниматься в тесной координации из Украины», — отмечается в предложениях по гарантиям безопасности.

Кроме того, предусматривается включение в проект документа «полноценного санкционного пакета против страны-агрессора».

Украинские власти предложили конфисковать собственность России, в том числе суверенные фонды и резервы, активы россиян и организаций, попавших в список санкций. Полученные средства хотят направить на восстановление Украины.

В России отреагировали на план Украины

Проект по украинским гарантиям безопасности, представленный офисом президента Зеленского, «бесполезен и неперспективен» без Москвы. Так на него отреагировал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

По мнению депутата, украинские власти совершают попытки заручиться поддержкой США и стран НАТО, а также обеспечить свою безопасность за счет России. Он подчеркнул:

Единственная возможность у Украины — это договариваться с Россией, чего они делать не хотят. И им не дают этого делать Алексей Чепа Председатель комитета Государственной Думы по международным делам

Чепа отметил, что Киев предлагает включить в гарантии безопасности все те пункты, против которых выступает Москва.