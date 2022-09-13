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В Киеве исключили отказ от стремления Украины в НАТО

Украинские власти исключили отказ от стремления страны в НАТО из-за гарантий безопасности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские власти исключают отказ от стремления страны вступить в НАТО даже при наличии гарантий безопасности. Об этом говорится в проекте рекомендаций международной группы по гарантиям безопасности, опубликованном на сайте офиса президента республики Владимира Зеленского.

«Это стремление закреплено в украинской Конституции и является суверенным решением Украины. Также Украина направляется к членству в ЕС. Приобретя его, она сможет пользоваться положениями о взаимной обороне», — говорится в документе.

В офисе президента считают, что членство Украины в ЕС и НАТО укрепит безопасность страны в долгосрочной перспективе.

«Гарантии, очерченные сегодня, никоим образом не подрывают эту цель, а направлены на обеспечение возможностями для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, а в случае нападения — защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности при любых обстоятельствах», — отмечается в проекте.

13 сентября офис украинского президента Зеленского представил проект по гарантиям безопасности Украины. Гарантии очерчивают ряд обязательств, которые возьмут на себя «группа государств-гарантов» и Украина. Предполагается, что группа стран может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

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Алевтина Запольская
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